DENİZLİ - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle açıldı
- İş yerlerindeki temizlik çalışmaları - İşletmeci Mehmet Kodalak ile röportaj - İşletmeci Tahir Sorkun ile röportajYeni tip koronavirüs (Kovid - 19) değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Denizli 'de uzun süre kapalı olan işletmeler, sabahın erken saatlerinde açılarak temizlik çalışması yapıldı.
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