DENİZLİ - İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
- İplik fabrikasından yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Dumandan etkilenen işçilerin ambulansa alınması Denizli 'de iplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 itfaiye aracı 18 itfaiye erinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarına geçildi.Yangında, fabrikanın deposu kullanılamaz hale geldi.Yangın sırasında fabrikada dumandan etkilenen 4 işçi Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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