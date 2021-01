Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz personeliyle vedalaştı

-Personellerden görüntü

-Çiçek ve plaket takdim edilmesinden görüntü

-İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinden görüntü



( DENİZLİ )- Mahmut Oğuz; “Denizli’yi hep birlikte zirveye taşıdık” DENİZLİ



- Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2007 yılından bu yana sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 15 Ocak 2021 itibariyle emekli oldu. Oğuz'un personeliyle vedalaştığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 30 Ekim 2007 yılında göreve gelen Mahmut Oğuz, 15 Ocak 2021 tarihi itibariyle yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz personeli ile vedalaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’a çiçek ve plaket takdim edildi. Kurum çalışanları adına konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, “Müdürümüzün liderliğinde Denizli eğitimde herzaman öncü ve lider bir şehir oldu. Bu süre zarfında çalışma ekibinde yer almak bizler için ayrı bir kıvançtır. Kendisinin azmi ve çalışma şevki bize her zaman ışık tutumuştur. Her veda bir başlangıçtır düşüncesiyle tüm çalışma arkadaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

“Denizli’yi hep birlikte zirveye taşıdık” İl Milli Eğitim Müdürü olarak personeline son defa seslenen Mahmut Oğuz, “Her birinize bugüne kadar yapmış olduğunuz güzel çalışmalardan dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah razı olsun. 13 yıllık Milli Eğitim Müdürlüğü ve toplam 43 yıllık hizmetim süresince gerek sizlerle gerek okullardaki arkadaşlarımızla Denizli’yi hep birlikte zirveye taşıdık. Bu başarıları milli eğitim camiası olarak bu ekip gerçekleştirdi. Bu yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Tekrar tekrar her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Allahtan sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

