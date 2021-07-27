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DENİZLİ - İki katlı ev yandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
DENİZLİ - İki katlı ev yandı

DENİZLİ - İki katlı ev yandı

- Yanan evden yükselen dumanlar ve alevler (amatör kamera) - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Denizli 'de iki katlı ev, yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefedi ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Karaman Mahallesi'nde Resul Özer'e ait iki katlı evde yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Amatör Kamera Yangın Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

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