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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DENİZLİ - Hareket halinde yanan hafriyat kamyonunda zarar oluştu

DENİZLİ - Hareket halinde yanan hafriyat kamyonunda zarar oluştu

- Yanan kamyona itifaye ekibinin müdahalesi Denizli 'de hareket halinde yanan hafriyat kamyonunda zarar oluştuDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken yanan hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu Cevizli Mahallesi Cevizli Araplar mevkisinde yolda seyir halinde aniden alev aldı.Alevler kısa sürede kamyonun her tarafını sardı.Şoförün hemen itfaiyeyi araması sonrası kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Hafriyat Kamyonu 

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