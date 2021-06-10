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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
DENİZLİ - Hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı

DENİZLİ - Hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı

- Hükümlünün sağlık kontrolünden geçirilmesi ve adliyeye sevki Denizli 'de hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2013 yılında "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.A'nın (25) yakalanması için çalışma başlattı.Hükümlünün Honaz'da bir evde gizlendiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'yı saklandığı evde gözaltına aldı.Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Jandarma Cinsel İstismar Akalan Hapis Cezası Trol 

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