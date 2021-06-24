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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
DENİZLİ - Haber alınamayan işitme engelli kadın için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ - Haber alınamayan işitme engelli kadın için arama çalışması başlatıldı

- Jandarma ekiplerinin kaybolan işitme engelli Cennet Hıraözlü'yü arama köpeği eşliğinde bölgede araması Denizli 'de haber alınamayan işitme engelli kadın için arama çalışması başlatıldıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Tavas ilçesinde dün öğleden bu yana haber alınamayan 63 yaşındaki işitme engelli Cennet Hıraözlü'nün bulunması için çalışma yapılıyor.Kozlar Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Hıraözlü'nden dün öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı.
Çalışmalara il merkezinden gönderilen komando timi, AFAD ekipleri ile vatandaşlar da katılıyor.Ekipler, kadının son görüldüğü ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.Çalışmalarda drone ile jandarma dedektör köpeği de kullanılıyor.

Jandarma İşitme Engelli Komando Engelli Kadın Ormanlı 

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