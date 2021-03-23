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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DENİZLİ - Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ - Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Cinayetin yaşandığı apartmanın görüntüsü - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin binadan çıkarılmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde apartmanın çatısından ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında kızı Özlem Yılmaz'la yaşayan Meral S. (50) ile boşanma aşamasındaki eşi Erkan S. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışma sırasında Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu. Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.Meral S'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Cinayet zanlısı Erkan S'nin ilk ifadesinde, eşiyle boşanma meselesi yüzünden tartıştıklarını, çatıdan sarkıttığı iple 6. kata, oradan da 5. kata inerek balkondan eve girdiğini ve salonda uyuyan eşini uyandırdıktan sonra olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Polis Nadan Nayet Zanlısı 

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