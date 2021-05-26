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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DENİZLİ - Eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

DENİZLİ - Eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

- Jandarmanın operasyona çıkışı - Ekiplerin eve girmesi - Zanlıların ekip araçlarına bindirilmesi - Adreslerde yapılan arama - Operasyona katılan köpeklerin arama yapması - Bulunan uyuşturucu maddeler Denizli 'deki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de 4 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.Kale Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale, Merkezefendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde 19 ev ve iş yerine şafak operasyonu gerçekleştirdi.Açılmayan kapılar için koçbaşının da kullanıldığı operasyon sırasında bazı şüphelilerin, uyuşturucuları tuvalette imha etmeye ve pencereden atmaya çalıştıkları tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda jandarmanın narkotik arama köpekleri "Manşet" ve "Arteon" da kullanıldı.Operasyonda 479 gram metamfeamin, 150 gram toz esrar, 108 gram reçine ve plaka esrar, 3 sentetik hap, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Operasyonda aralarında yabancı uyruklularla kadınların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

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