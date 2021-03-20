DENİZLİ - Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
- Olay yeri - Polislerden ve inşaat çalışanları - Olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanına girmesi Denizli 'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybettiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde inşaatta çay yaparken elektrik akımına kapıldığı belirtilen işçi yaşamını yitirdi.Şemikler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçilerden Erol Altıngeyik (40), binanın 8. katında semaverle çay hazırlamak isterken elektrik akımına kapıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Altıngeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, inşaatta çalışanların ifadesini aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım