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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
DENİZLİ - Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı

DENİZLİ - Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı

- Kaza yapan polis aracı ve minibüs - Polis ekipleri - Alkollü sürücünün konuşmasıEhliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde ehliyetine bir süre önce el konulan sürücü, minibüsüyle sivil polis aracına çarpınca yakalandı.R.A'nın kullandığı 20 AEJ 535 plakalı minibüs, Bozburun Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büroda görevli İbrahim Ç. idaresindeki 20 ABN 762 plakalı sivil ekip aracına çarptı.Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.Alkollü olduğu ve bir süre önce de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen sürücü, polislerden özür dileyerek pişmanlığını dile getirdi.

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