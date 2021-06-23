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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DENİZLİ - Ege'de 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyor

DENİZLİ - Ege'de 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyor

- Aşı olan Pınar Çankaya'nın iş yerinde çalışma yapması - Pınar Çankaya'nın konuşması - Aşı sırası alan Ferhan Erdağı'nın konuşmaEge'de 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlar Kovid - 19'a karşı aşılanıyorDENİZLİ - Ege Bölgesi'nde, sırası gelen 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı aşı uygulanıyor. Denizli Devlet Hastanesinde aşını yaptıran Pınar Çankaya AA muhabirine, yaş sınırının 25'e inmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Uzun süredir aşı sırasının gelmesini beklediğini aktaran Çankaya, salgından korunmanın tek yolunun aşı olduğunu belirtti.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ettiğini anlatan Çankaya, şöyle konuştu:"Yaş grubu 25'e düşünce sıramı alıp aşımı oldum. Aşı olalım ve bu salgından kurtulalım. Toplum sağlığını düşünmek adına sahada olan gençlerin aşıyı yaptırması gerektiğine inanıyorum. Çünkü gençler olarak kafelere gidiyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz ve aslında taşıyıcı olma özelliği açısından bulaştırma riskindeyiz. Bu yüzden özellikle yaşıtlarımızın aşı olarak hem kendilerini hem de sevdiklerini korumasını tavsiye ediyorum. Aşıdan kaçmayalım ve aşımızı olalım."Ferhan Erdağı ise aşı sırası yaşıtlarına geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Erdağı, "Bizlere bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Heyecanla aşı olmayı bekliyorduk. " değerlendirmesinde bulundu.

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