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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - (DRONE) Tekstil fabrikasında yangın çıktı (2)

DENİZLİ - (DRONE) Tekstil fabrikasında yangın çıktı (2)

- Yangın çıkan tekstil fabrikası drone ile çekilmiş görüntüler - Yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Denizli 'de tekstil fabrikasında yangın çıktıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.Hacı Eyüplü Mahallesinde havlu bornoz üreten tekstili fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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