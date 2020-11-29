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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
DENİZLİ - (DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

DENİZLİ - (DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Denizli Üçgen köprülü kavşak drone görüntüsü - Denizli - Antalya karayolu drone görüntüsü - Denizli - Ankara karayolu drone görüntüsü - Denizli Denizli kent merkezinde ise insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi.Kentin işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı da sessizliğe büründü.Ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dışarıda bulunmalarına izin vermedi.Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Polis Köprülü Polis Ekipleri 

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