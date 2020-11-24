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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretimini artırdı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretimini artırdı

- Denizli Büyükşehir Belediyesinin çöpten elektrik ürettiği tesisin havadan drone ile görüntülenmesi Denizli Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretimini artırdı DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin çöpten elektrik üretimi yeni yatırımla yaklaşık 5 kat arttı. Belediyeden yapılan açıklamada, Kumkısık Mahallesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilen günlük 750 ton çöpün elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi. Tesiste bugüne kadar 3 milyon 500 bin ton evsel atığın depolandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çöp, çamur, jeotermal ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesiste atıklardan sağlanan metan gazından üretilen elektrik enerjisi miktarı 5 kat arttı. İlerleyen yıllarda kapasitenin 8,4 megavata çıkarılması hedefleniyor. Tesiste maksimum elektrik enerjisi üretim kapasitesine ulaşıldığında ise aylık ortalama 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak." Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarla iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Denizli 'yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneş Enerjisi İklim Değişikliği Elektrik Üretimi Elektrik Enerjisi Karbon 

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