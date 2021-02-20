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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Denetimler sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

DENİZLİ - Denetimler sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

- Sokağa çıkma kısıtlaması - Polis ekiplerinin denetimleri - Ele geçirilen uyuşturucu ve tabanca - Gözaltına alınan zanlı Denizli 'de kısıtlamaya yönelik denetim sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde polisin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimi sırasında takside yolculuk eden bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.Merkezefendi Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, bir ticari taksiyi durdurdu.Taksi yolcusu ve kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen U.A'nın (18) üstünü arayan polis ekibi, 10 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca ile bir mermi ele geçirdi.Kısıtlamayı ihlal ettiği ve maske takmadığı için 4 bin 50 bin lira ceza uygulanan zanlı, gözaltına alındı.

Ticari Taksi Koronavirüs Uyuşturucu Metamfetamin Polis Ekipleri 

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