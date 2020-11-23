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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli’den Afyonkarahisar’a dönmek için motosiklet çaldı

Denizli’den Afyonkarahisar’a dönmek için motosiklet çaldı

Güvenlik kamerasından görüntü

Jandarma Kamera Kaydı Karahisar Jandarma Komutanlığı İl Jandarma Komutanlığı 

-Hırsızın motoru sürmesinden görüntü

( DENİZLİ ) -- Denizli’den motor çalan şahıs, Afyonkarahisar’da yakalandı- Pamukkale’ye gezmek için geldi, dönmek için motosiklet çaldı DENİZLİ

- Afyonkarahisar’dan Denizli’ye gezmek için gelen şahıs bir motosikleti çalarak kayıplara karıştı. JASAT tarafından 43 kamera kaydı yaklaşık 86 saat süren izlenim sonrasında şahıs Afyonkarahisar’da yakalandı. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edilirken motor sahibine teslim edildi. Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Pamukkale’ye gezmek için gelen 28 yaşındaki M.K. isimli şahıs geri dönerken yol üzerinde bulunan bir motosikleti çalarak Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gitti. İhbar üzerinde Denizli il jandarma komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olan JASAT Jandarma suç araştırma timlerince yapılan araştırmada 43 kamera kaydı yaklaşık 86 saat süre izlenilirken, M.K'nın Sandıklı ilçesinde olduğu tespit edildi. Yeri tespit edilen şahıs Sandıklı'da yakalanarak gözaltına alındı. M.K ve motor Denizli’ye getirilirken motosiklet, sahibine teslim edildi. M.K. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (EEP-MB-Y)
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