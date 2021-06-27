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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Denizli’deki yangın için 3 ilden takviye helikopter geldi

Denizli’deki yangın için 3 ilden takviye helikopter geldi

Yangına müdahale edilmesi

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Yükselen alevler
-Destek veren vatandaşlar

( DENİZLİ )- Ulaşımın güç olduğu dağlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor DENİZLİ

- Denizli’de dağlık ve engebeli arazide başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Denizli’de görevli helikopterin Marmaris’te görevli olduğu anda çıkan yangına müdahale için 3 ilden takviye helikopter sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü. Denizli’de konuşlu yangın söndürme helikopteri Marmaris’teki büyük orman yangınında görevli olmasından dolayı, rüzgarında etkisiyle hızla yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına müdahale edilebilmesi için Bursa, Balıkesir ve Manisa Akhisar’dan helikopter desteği istendi. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 1 dozer, 15 arazöz ve 60 personel ile müdahale edildi. Köylü vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarında şuana kadar 3,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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