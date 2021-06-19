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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de yürekleri ağza getiren görüntü: 4. kattan aşağı böyle atladı

Denizli'de yürekleri ağza getiren görüntü: 4. kattan aşağı böyle atladı

Şahsın atlama anı

İlk Müdahale Hastane Psikoloji Kalaba Kışla 

-Şahsın acı içinde kıvranması
-Şahsa ilk müdahalenin yapılması
-Şahsın ambulansa alınması-Ekiplerin çalışmaları

( DENİZLİ -ÖZEL)-Hava yatağı sayesinde ölümden kurtuldu DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kendisini 4. kattan boşluğa bırakan şahıs, hava yatağı sayesinde ölümden kurtuldu. Olay, gece saat 01.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Arif K., ikamet ettiği 7 katkı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonuna çıktı. Yarı çıplak halde balkondan dışarıya sarkan Arif K’yı fark eden vatandaşlar, bir taraftan onu ikna etmeye çalışırken; diğer taraftan ise yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın düşebileceği noktada hava yatağıyla önlem aldı. Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına olumsuz cevap veren Arif K., etrafta toplanan kalabalığın meraklı bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı. Hava yatağının üzerine düşen Arif K., olaydan yaralı olarak kurtuldu. Acılar içerisinde yerde kıvranan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi yaptı. Sedyeye alınarak ambulansa bindirilen Arif K., hastaneye sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Arif K’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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