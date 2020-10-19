Denizli'de sağanak ve dolu yağışı

-Araçların yağmurda ilerlemesinden görüntü

-Vatandaşların yağmurda yürümesinden görüntü

-Kağıt toplayıcısının yağmurda yoluna devam etmesinden görüntü

-Kent merkezinde otobüs bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Kentin simgesi Cam horoz heykelinden görüntü



( DENİZLİ ) - Denizli’de sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı devam ediyor- Sağanak yağmurun ardından kırsal bölgelerde dolu yağışı görüldü DENİZLİ



- Denizli genelinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, trafikte durma noktasına geldi. Denizli’de sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, gün boyu devam edeceği belirtildi. Sabah başlayan yağmur yağışı giderek hızlanırken adeta gökten boşalırcasına yağarken kırsal kesimlerde daha sonra yerini doluya bıraktı. Şiddetli yağan yağmur sebebiyle işe ve okula giden vatandaşlar dükkan önlerine ve kapalı alanlara sığındı. Yağmur yağışı ara ara Denizli’de devam ederken meteorolojiden alınan verilere göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Bugün ise yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli olması beklenirken, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.



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