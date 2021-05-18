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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi - Kaza yapan otomobilden ve kamyonetten görüntü - Hayatını kaybeden sürücünün cenazesinin araca taşınması - Belediye ekiplerinin yolu temizlemesiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Bozkurt ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Mustafa Çelik'in (67) kullandığı 20 UH 783 plakalı otomobil, Baklankuyucak kavşağında Ramazan Ulutürk (40) idaresindeki 35 AE 1148 plakalı kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği, otomobilin ise hurda yığınına döndüğü kazaya 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.Sağlık görevlileri, araçtan fırlayan otomobil sürücüsü Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kamyonet sürücüsü Ulutürk ile otomobilde bulunan ve sürücü Çelik'in torunu olduğu öğrenilen Ziya Şımarık (12), ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada yaşamını yitiren Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Bild Polis Ekipleri 

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