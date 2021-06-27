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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Denizli’de ormanlık alanda yangın

Denizli’de ormanlık alanda yangın

Yangından detaylar

( DENİZLİ -1) DENİZLİ

Polis Yangın Ormanlı Yangına Müdahale 


- Denizli’de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Gökyüzünü saran alevler kentin birçok noktasında gözükürken, dağlık ve engebeli arazi olduğundan dolayı ekipler müdahalede güçlük çekiyor.Yangın, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı ormanlık alanda bir anda alevler yükselemeye başladı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken, yangın kentin bir çok noktasından gözüktü. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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