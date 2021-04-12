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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli'de Nisan ayının ortasında şaşırtan manzara

Denizli'de Nisan ayının ortasında şaşırtan manzara

Buz tutan güneş panelinden görüntü

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Tarım Buz Sarkıtları Uttu 

-Suyun donan noktalarından görüntü
-Çevreden genel görüntü
-Onur Özalp açıklamasından görüntü
-Farklı açılarda detay görüntü

( DENİZLİ )- Denizli’de eksi 5 derecelere kadar düşen sıcaklıkta sulara buz tuttu DENİZLİ

- Denizli’de bahar mevsimi sıcaklıkları beklenirken, son 2 gündür etkisi altına soğuk hava nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Kent merkezinde soğuk hava etkili olurken ilçelerde eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Nisan ayında buz sarkıtları oluştu. Denizli’nin en uzak ilçelerinden biri olan ve 1350 rakımda bulunan Çameli ilçesinde hafta sonu soğuk havanın etkisi altında kaldı. Bahar mevsimi ile birlikte çiçek açmaya başlayan ağaçlar soğuk hava dolayısıyla don tuttu. Yaklaşık eksi 5 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle akarsular, kaynak suları ve çatıda bulunan güneş panelleri içerisindeki sular buza dönüştü. Arazilerini sulamak isteyen vatandaşlar yol kenarından açtığı su yolunu buz tutması sebebiyle çalışmalarına ara verdi. Soğuk hava nedeniyle tarımda çalışan işçiler bir günlük tatilin ardından çalışmalarına yeniden başladı.
Kolak Mahallesinde yaşayan ve suyun donmasından dolayı mağdur olan Onur Özalp; “Soğukların tekrar geri gelmesiyle sular buz tuttu. Soğuklar gidiyor diye sobaları tam kaldıracağımız sırada tekrardan soğuk hava olması bizi zor duruma soktu” dedi.
(SY-MB-Y)
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