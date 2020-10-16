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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Denizli'de korona virüs denetimleri sürüyor

Denizli'de korona virüs denetimleri sürüyor

Vatandaşlardan görüntü

Sosyal Hayat Trol 

-Protokolden görüntü
-Protokolün vatandaşlarla konuşmasından görüntü
-Vatandaşlara maske uyarısından görüntü
-Vatandaşlara maske hediye edilmesinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda korona virüs denetiminde bulundu. Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapılan Kovid-19 tedbirleri denetimine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı.
Salgınla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılırken, iş yerlerinin aldığı tedbirler de denetlendi. Vatandaşlarla sık sık sohbet eden Vali Atik ve Başkan Zolan, tedbirlerin öneminden bahsetti, maske hediye etti. Denetimde Denizlililerin kurallara uyduğu görülürken Vali Atik ve Başkan Zolan, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti. (FP-MB-Y)
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