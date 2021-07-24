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Denizli’de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli’de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor

Denizli’de kelle ütüleme geleneği yaşatılıyor

Kellelerden görüntü

Hayvan 

-Ütülenmesinden görüntü
-Alevlerden görüntü
-Özdemir'den görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’nin Çameli ilçesinde kelle ütücüleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, kestikleri kurbanların kelle ve bacaklarını yünlerinden temizlenerek ütülmesi için ustalara yada başarılı olan ev hanımlarına getiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş körük yardımıyla kelle ve bacakları tütsüleyerek üten kelle ütme ustaları, bayram sürecince gece geç saatlere kadar çalışıyor. Kadınların da kendilerine yardımcı olduğu kelle ütücüler, iş yetiştirmekte zorlanıyor. Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan 'Kelle-paça', Kurban bayramlarında 'kelle ütme' işleriyle uğraşan ustalara gelir kapısı oluyor. Çameli’de kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, kelle-paçaları yemek haline getirebilmek için tüylerinden temizleme işleminin yapıldığı kelle ütme ustalarına vatandaşlar yada Sanayinin yolunu tutuyor. Kellelerin tanesini 30 liradan üten demirci ustaları ise ateşte kızdırdığı demirlerle kelleleri dağlayarak, tüylerinden temizliyor. Kelle ütme ustaları, bayramda yoğun bir taleple karşılaştıklarını ve işlere yetişemediklerini söyledi.

Bir geleneği yaşatan ustalara, ütme işlerinde eşleri de yardımcı oluyor. “Ütülediğimiz zaman lezzeti farklı oluyor” Kelle ütmenin çok zahmetli olduğu kadar, tadının da bir o kadar lezzetli olduğunu belirten Turan Özdemir, "Kendi işimizi yapıyoruz. Aileme ve yakınlarıma ütme kelle yeme zevkini yaşatıyoruz hem de kurban olan hayvanların kelle ve ayaklarının atılarak günah işlemelerini önlüyoruz. Çok zahmetli bir iş. 80 derece ateşin karşısında saatlerce uğraşıyoruz. Bir kelle ütülemek 40 dakika sürüyor, ben sabahtan bu zamana kadar 14 kelle ütüledim. Hepsi de akrabalarım ve çok zevkli hem de lezzetli” dedi.
(EEP-MB-Y)
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