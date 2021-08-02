Denizli’de çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı



- Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve geride kalan 4 saatte yerleşim alanlarını tehdit ederek büyümeye devam eden orman yangını havadan görüntülendi. Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Bölgedeki tüm helikopterlerin Antalya ve Muğla’da görevli olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangın geniş bir bölgeye yayılarak Alacaoğlu ve Derbent mahallelerine ulaştı. Rüzgarında etkisiyle büyüyerek devam eden orman yangını havadan görüntülendi. (MB-Y)

