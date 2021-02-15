Denizli'de 31 bin 601 öğrenci için ilk ders zili çaldı

-İstiklal Marşı okuyan çocuklardan görüntü

-Kar yağışlı okul açılışından görüntü

-İl Milli Eğitim Müdürünün zil çalmasından görüntü

-Öğrencilerin okula girişinden görüntü

-Çocuklar ile konuşan Milli eğitim müdürnden görüntü

-Öğretmenleri ve arkadaşlarını özledim diyen çocuklardan görüntü

-İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici açıklamasından görüntü

-Öğrencilerin ders çalışmasından görüntü



( DENİZLİ ) -- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönemi ilk ders zili çaldı DENİZLİ



- 2020-2021 yılı yarıyıl tatilinin ardından okullarda ilk ders zili çaldı. Köy okulları ve anaokullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim başlarken diğer sınıflarda uzaktan eğitim devam ediyor. Pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilen okullarda ikinci dönem ilk ders zili çaldı. Köy okullarının ve anaokullarının açıldığı tam zamanlı yüz yüze eğitimde öğrenciler uzun aradan sonra okulda İstiklal Marşı’nı okuyarak derslerine başladı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Babadağ Mollahmetler İlk-Ortaokulunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile ilk ders zilini çalarak ikinci dönemi başlattı. Uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan öğrencilerin mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirten Müdür Süleyman Ekici, “Korona virüs salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli bir süre eğitime uzaktan devam edildi. Ancak; ülkemizde alınan tedbirler ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda artık yüz yüze eğitime birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda, seyrek nüfuslu okullarımızda ve bağımsız anaokullarımızda bugün itibariyle otuz bin öğrencimizle eğitim öğretime başlıyoruz. 1 Mart itibariyle de ek olarak tüm ilkokullar, 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizle de tüm tedbirleri alarak inşallah eğitim öğretime devam edeceğiz. Bu dönemde, öğrencilerimizin okullarından ayrı kalmasıyla hissettikleri özlem sona erdi ve öğrencilerimiz bugün okullarına kavuştular. Hepimiz de bunun kıvancı içerisindeyiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Minimini birlerimiz okulumuza hoş geldiniz” Babadağ Mollaahmetler İlkokul birinci sınıfı ziyaret eden Müdür Ekici, “Minimini birlerimiz okulumuza hoş geldiniz. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı çok özlediğinizi biliyorum. Ancak, okulumuza sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için maske-mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyuyoruz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, ailelerinize bizden selamlar götürünüz” diye konuştu.

Öte yandan, Babadağ Mollaahmet Ortaokulu son sınıf öğrencilerini de ziyaret eden Müdür Süleyman Ekici, öğrencilerin eğitimen devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek öğrencilerin istedikleri okullarda okumalarını temenni ederek ziyaretini bitirdi. (EEP-MB-Y)



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