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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Denizli’de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek

Denizli’de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek

öğrenim yardımı başvurularından görüntü

Uyuşturucu Kullar Öğrenciler Irak Disiplin Cezası 

-veznelerden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ ) -- Denizli Büyükşehir öğrenim yardımı müracaatları 23 Ekim'de sona eriyor DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı müracaatı 23 Ekim 2020’de son bulacak. Korona virüs koşulları da dikkate alınarak yoğunluk oluşmaması için müracaatların son güne bırakılmaması istendi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda 28 Eylül 2020 Pazartesi günü müracaatları başlanan öğrenim yardımı başvurularının 23 Ekim 2020 Cuma günü tamamlanacağı hatırlatıldı. Pandemi koşulları da dikkate alınarak yoğunluk oluşmaması için müracaatların son güne bırakılmaması istendi. Öğrencilerin kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye binasının yanında bulunan Turan Bahadır Sergi Salonu'nda kuracağı başvuru masalarına evrakını eksiksiz teslim etmesi gerektiği hatırlatıldı. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 120 TL öğrenim yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin TL destek verilecek. Denizli merkez ve tüm ilçelerden başvuruluyor Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağı öğrenim yardımına Denizli merkez ile birlikte tüm ilçelerden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda alınan şartlar şu şekilde açıklandı: “Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekiyor. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranıyor” (SY-MB-Y)
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