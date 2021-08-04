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Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Yangından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Yangın Altın Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 


- Denizli’nin Buldan ilçesinde orman yangını, 2 kere söndürülüp kontrol altına alınmasına rağmen tekrar başladı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümeye devam eden alevlere, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde başlayarak Karaköy Mahallesi yakınlarında söndürülen orman yangını rüzgarın etkisiyle soğutma çalışmaları gerçekleşirken tekrar başladı.
Aynı bölgede yangın 2 defa söndürülmesine rağmen devam ederken, Boğazçiflik ve Karaköy Mahallelerini tehdit etmeye başladı.
Alevlerin büyümesiyle beraber havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Mahalle sakinleri ise traktör, su tankı, kazma ve küreklerini alarak ekiplerle beraber yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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