Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü
- Yanan ormanlık alan - Orman ekiplerinin yangına müdahalesi - Yanan ağaçlık alan1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Babadağ ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.Kıranyer Mahallesi Taşdelen mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ile 32 yangın işçisi tarafından müdahale edildi. Jandarma ve mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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