Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü

Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü

- Yanan ormanlık alan - Orman ekiplerinin yangına müdahalesi - Yanan ağaçlık alan1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Babadağ ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.Kıranyer Mahallesi Taşdelen mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ile 32 yangın işçisi tarafından müdahale edildi. Jandarma ve mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ağaçlı Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement