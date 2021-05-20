DENİZLİ - Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
- Jandarma ekiplerinin bir eve baskın düzenlemesi - Ekiplerin dedektör köpeği ile evde arama yapması - Ekiplerin peçeteye sarılarak buzdolabının arkasına atılmış uyuşturucu maddeleri bulması Denizli 'de cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, cezaevinden izinli çıkan kişinin evinde uyuşturucu bulundu.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla girdiği cezaevinden izinli çıkan A.A'nın evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.Hükümlünün evine narkotik köpeği desteğiyle düzenlenen operasyonda, 4 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve eroin, 8 parça esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
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