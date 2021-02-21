Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
- Denizli Çardak Havalimanı dış detay - Gümrük ekiplerinin dış hatlarda gelen valizi kontrol etmesi - Dedektör köpek valizi araması - Valizden çıkan elbiselere uyuşturucu testi yapılması - Yorgan içinde bulunan uyuştuucu maddelerin bulunması - Gümrük muhafaza ekiplerinden detay - Zalının gözaltına alınması ve götürülmesi - Gözaltına alınan yolcunun valizinden çıkan uyuşturucu emdirilmiş kıyafetler de analiz için laboratuvara götürüldüDENİZLİ (AA) - Denizli Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Çardak Havalimanı'nda şüpheli olarak değerlendirdikleri İran'ın başkenti Tahran'dan gelen İran uyruklu M.G'yi (30) durdurdu.Yolcuya ait valiz narkotik köpek "Yappa" tarafından arandı. Valiz, X - Ray cihazıyla da kontrol edildi.Yapılan aramalarda yorgan elyafı arasına gizlenmiş 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Islak haldeki 29 kıyafete de uyuşturucu emdirildiği belirlendi. Elbiselerdeki uyuşturucu miktarının, laboratuvar analizleri sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.
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