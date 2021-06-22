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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama

Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama

vatandaşın VIP araca binmesinden görüntü

Kütüphane Teknoloji Yolcu Taşımacılığı Mobil Uygulama Şili 

-havaalanına gitmesinden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, normal servis hizmetinin yanında sunduğu kişiye özel "VIP Hava Ulaşımı" için akıllı uygulama geliştirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım” uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle Çardak Havalimanı'na servis hizmetini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Normal servis araçlarının yanında bir süre önce başlattığı ve yoğun ilgi gören 8+1 kişilik özel tasarlanmış minibüslerle VIP Hava Ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi teknolojik yeniliklerle vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yaptığı kişiye özel ulaşım hizmetine özel mobil uygulama hayata geçirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım” uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Telefonla rezervasyon için Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanı'na normal servislerinden veya kişiye özel VIP ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak telefon numaralarını arayabilecekleri belirtildi. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine ulaşım filosunu genişleten Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığını daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden güvenli, konforlu ve hijyenik araçlarla sürdürüyor. (EEP-MB-Y)
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