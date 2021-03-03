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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli Büyükşehir ve Birleşmiş Milletlerden kadınlar için çok özel proje

Denizli Büyükşehir ve Birleşmiş Milletlerden kadınlar için çok özel proje

Başkan Zolan'ın gelişi

Kutlay Siyer Astronomi Allah Irak 

-Kadınlardan görüntü
-Çalışmalardan detay görüntüler
-Yemek ve yiyeceklerin hazırlanması
-Başkan Zolan ve kadınların sohbetinden görüntü
-Başkan Zolan proje hakkında açıklamasından görüntü

( DENİZLİ )- Başkan Zolan; "Her şey kadınlarımızın mutluluğu için" DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde kadınlar için özel bir istihdam projesi başlatıldı. BM'nin kurduğu gastronomi mutfağında aşçı çıraklığı kursu alan kadınları ziyaret eden Başkan Osman Zolan, projenin kadınların istihdamı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Her şey kadınlarımızın mutluluğu için" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ortaklığında 2019 yılında başlatılan "Yerinde Öğreniyoruz" projesi meyvelerini vermeye başladı.
Bu kapsamda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi'nde kurulan gastronomi mutfağında kadınlara aşçı çıraklığı kursu veriliyor. Kadınlara kurs boyunca İŞKUR Denizli İl Müdürlüğü tarafından günlük 40 TL verildiği belirtilirken, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimde ilk kursiyerlerin 10 Mart'ta mezun olarak sertifikalarını alacağı ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kursiyerleri ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve beraberindekiler eşlik etti. "Kursiyerlerimiz gayet mutlular" Kadınlarla bir süre sohbet ederek şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Zolan, Yerinde Öğreniyoruz projesinin öneminden bahsetti. Proje kapsamında verilen kurstan kadınların oldukça memnun olduğunu söyleyen Başkan Zolan, "Kursiyerlerimiz gayet mutlular. Yeni şeyler öğrenmek, bildiklerini güncellemek, yerel ve yöresel yemekler yapmak noktasında hanım kardeşlerimize geniş bir mutfakta çalışmanın mutluluğunu yaşattık. İnşallah aşçılıkla ilgili ihtiyaç olan yerlerde de istihdam edilmelerinin önünü açmış olacağız. Bu kurs kadınlarımızı istihdam etme anlamında çok önemli" dedi.
Kursun uzmanlar eşliğinde verildiğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Eğitimimizin ilk etabını tamamlamak üzereyiz. Bundan sonra kursumuz peyderpey devam edecek. İnşallah birçok hanımefendi burada hem sanayi tipi mutfakta çalışma bilgisine ve tekniğine sahip olacak hem de yöresel ve genel yemeklerin yapım aşamalarını öğrenerek daha donanımlı hale gelecek" diye konuştu.
"Proje insanlarımıza güzellikler getirsin" Projeye emek veren herkese teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak yapmış olduğumuz bu proje insanlarımıza güzellikler getirsin. İnşallah iş ve istihdam sağlasın. Yeni bilgi ve donanımlarıyla güzel yemekler yapacaklar. Yerel ve yöresel yemeklerimize de sahip çıkmak ve geleceğe taşımak anlamında birçok güzellik yaşansın temennisiyle hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.
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