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Denizli Büyükşehir tiyatrosu perdelerini açıyor
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli Büyükşehir tiyatrosu perdelerini açıyor

Denizli Büyükşehir tiyatrosu perdelerini açıyor

Tiyatrodan görüntü

Şehir Tiyatrosu Tedbirler Tiyatro Allah Normalleşme 

-Başkan Zolan'dan görüntü
-Salondan görüntü
-Başkan Zolan'ın oyuncuları tebrik etmesinden görüntü

( DENİZLİ )- Açık Hava'da tiyatro keyfi yarın başlıyor DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 6 Temmuz 2021 Salı günü "Kahvede Şenlik Var", 7 Temmuz Çarşamba günü ise "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını Kınıklı Mahallesinde yer alan Amfi Tiyatro’da sergileyecek. Oyunlar, korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak gösterime sunulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, normalleşme süreci ile birlikte kentin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya kaldığı yerden devam edecek. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 6 Temmuz 2021 Salı saat 21.00’de "Kahvede Şenlik Var", 7 Temmuz 2021 Çarşamba saat 21.00’de ise "Kamyon" adlı tiyatro oyunlarını Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Tiyatro’da Denizlililerle buluşturacak. Kınıklı Mahallesinde yer alan Amfi Tiyatro’da seyircilerin maske ile oyunu izlemeleri sağlanacak. Sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninin bulunacağı Amfi Tiyatro’da tüm tedbirler harfiyen yerine getirilecek. “Şehir Tiyatrosu’nun değerli oyunlarına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, normalleşme süreci ile birlikte yeniden sahnelere dönüş yapacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunlarını izlemeye tüm Denizlilileri davet ederek; "Tiyatroyu çok özledik. İnşallah gerekli tedbirler doğrultusunda oyunları sergilenmeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun birbirinden değerli oyunlarını izlemeye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz " diye konuştu.

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