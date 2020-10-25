Denizli Büyükşehir Serinhisar’a hak ettiği hizmetleri vermeye devam ediyor

-Başkan Zolanın çevreyi gezmesinden görüntü

-Asfalt çalışmalarını incelemesinden görüntü

-Başkan Zolan açıklamasından görüntü

-Asfalt çalışmalarından drone görüntüsü



( DENİZLİ -DRONE)-Başkan Zolan; "Serinhisarımız hak ettiği hizmetleri alıyor"-“Serinhisarlı hemşehrilerimize ne yapsak azdır” DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamen yeniledikleri Serinhisar ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Serinhisarımız hem altyapı, hem de üstyapısıyla parmakla gösterilen ilçelerimizden biri olacak. Serinhisarımız, hak ettiği hizmetleri alıyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, alt yapısını tamamen yeniledikleri Serinhisar ilçesinde başladıkları sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan'a Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Alt yapı çalışmaları Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından tamamlanan Serinhisar ilçe merkezinde vatandaşlarla buluşan Başkan Osman Zolan, İstiklal Caddesi’nde üst yapı çalışmalarını inceledi. Bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Zolan, alt yapı çalışmaları esnasında kendilerine destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Zolan, “Serinhisarımızda artık üst yapı çalışmalarına geçtik. Bundan önce doğalgaz ve altyapı kuruluşlarının çalışmaları yapıldı. Bugün biz de ilk adımı attık, kaldırımlar düzenlenmeye başladı, sıcak asfaltımızı döküyoruz, kilit parke taşlarımız da gelecek. Hem altyapı, hem de üstyapısıyla Serinhisarımız parmakla gösterilen ilçelerimizden biri olacak. Serinhisarımız, hak ettiği hizmetleri alıyor" dedi.

“Serinhisarlı hemşehrilerimize ne yapsak azdır” Serinhisar’ın insanıyla, üretimiyle, kültürüyle, çalışkanlığıyla ayrı bir güzel olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Serinhisarlı hemşehrilerimize ne yapsak azdır. Çalışkan, gayretli ve üreten hemşehrilerimize hizmet etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllar, torunlarımızın torunlarının kullanacağı hizmetlerin altına birlikte imza atıyoruz. Serinhisarlı hemşehrilerimize göstermiş oldukları sabır ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ise, çalışmalardan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş da, çalışmaların başarıyla sürdürülmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, emek veren herkese teşekkür etti.



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