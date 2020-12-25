Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden afet yönetimine büyük destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden afet yönetimine büyük destek

imza töreninden görüntü

İmza Töreni Deprem Deprem Bölgesi Fay Hattı İşbirliği Protokolü 

-Başkan Zolan'ın açıklamaları
-Başkanı Recep Şalcı'nın açıklamaları
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Birinci derece deprem bölgesi olan Denizli’de Büyükşehir Belediyesi, AKUT’a acil durum ve afetlerde ekipman desteği sağlaması için protokol imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması konusunda protokol imzalandı. Denizli’nin birinci derece deprem bölgesinde olması ve birçok aktif fay hattının kesişiminde kalması nedeniyle bu iş birliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, protokolün hazırlanmasında büyük emeği olan ve kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Protokolle Büyükşehir Belediyesinin kendilerine çok güzel bir destekte bulunduğunu ifade eden Şalcı, "Diliyoruz ki, afetsiz günler olur ama olası kötü günler için biz ön hazırlıklarımızı yapıp eğitim çalışmalarımızı yaptık. Sayın Başkanımız da donanım olarak destek verdiler. Verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
“Ekipmanla destekleyerek daha da etkili hale gelmelerini sağlıyoruz” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise, milletin ihtiyaç duyduğu anlarda hiçbir karşılık beklemeden görev alan AKUT gönüllülerine ve üyelerine teşekkür etti. Afet yönetimi konusunda hazırlıklı olmanın, afet olmadan önlemlerin alınmasının ve afet sonrası planlamaların çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bu noktada AKUT büyük görev üstleniyor. Ben bugüne kadar yapmış oldukları işlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de bugün yapmış olduğumuz protokolle, olası acil durum ve afetlerde ihtiyaç duydukları ekipmanla destekleyerek daha da etkili hale gelmelerini sağlıyoruz. İnşallah şehrimizde, ülkemizde afet olmasın ama olduğunda da hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Bu vatandaşlarımız açısından da ayrı bir huzurdur, güvendir. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız ve AKUT ile birlikte güzel bir çalışma yapıyor, işbirliği protokolüne imza atıyoruz" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement