Denizli Büyükşehir Belediyesi kısıtlamada nöbette

-Eczaneden çıkışından görüntü

-Zabıta ekibinin araç ile seyir halinde gitmesinden görüntü

-İlaçları teslim etmesinden görüntü

-Yol ve çevre çalışmasından görüntü



( DENİZLİ )- Büyükşehir can dostlarını unutmadı DENİZLİ



- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Büyükşehir ALO 153 hattını arayan söz konusu vatandaşların, sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde acil ihtiyaçları için yine seferber oldu. Belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi birimleriyle hizmetlerine devam etti. Denizli Büyükşehir can dostlarını unutmadı Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostları için besleme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da kontrol ediyor.



