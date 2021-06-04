Denizli Büyükşehir Belediyesi esnafın yüzünü güldürüyor

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( DENİZLİ )- Denizli Büyükşehirden 1.500 TL hibe destek ve içme suyunda yüzde 90 indirim DENİZLİ



- Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa 1.500'er TL hibe desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi tüm esnaf ve ticari işletmelerin içme suyu ve atık su ücretlerinde de yüzde 90 oranında indirime gitti. Korona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnafın yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle esnafın yüzünü güldürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa 1.500'er TL'lik hibe desteği veriyor. Denizli'nin 19 ilçesinden gelen başvurular denizli.bel.tr'den yapılırken, müracaatı onaylanan esnafa 1.500'er TL'lik destek ödemeleri başladı.

Bayan kuaför, berber, bilardo ve oyun salonları, çay bahçeleri, çay ocakları, düğün salonları, fotoğrafçılar, güzellik salonu, halı saha işletmeleri, hamam ve sauna, internet kafe ve işletmeleri, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, lunaparklar, müzisyenler, okul kantin işletmecileri, restoranlar, spor salonları, tost ve ızgara salonu esnafına yapılan 1.500'er TL'lik destek, müracaatların onaylanmasının ardından banka hesaplarına aktarılıyor. Esnaf ve tüm ticari işletmelere yüzde 90 su indirimi Denizli Büyükşehir Belediyesi 1.500 TL'lik karşılıksız hibe desteğinin yanında kent genelindeki tüm esnaf ve ticari işletmelerin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında içme suyu ve atıksu ücretlerinde yüzde 90 oranında indirime gitti. Şu anki mevcut tarifeye göre yüzde 90 oranında yapılan indirim 4 ay boyunca geçerli olacak. Söz konusu dönemde "ticari" abonelerden (beher m3) 0-20 m için uygulanan su ücreti m başına 1 TL, Merkezefendi ve Pamukkale ilçe belediye sınırları içerisinde kalan “ticari” abonelerin atıksu ücreti m başına 0,50 TL diğer 17 ilçede ise atık su bedeli metreküp başına 0,35 TL olarak belirlendi. Pandemi sıkıntılarının devam etmesi durumunda sürenin uzatılması yeniden gündeme gelecek. "Bu zor günleri birlikte atlatacağız" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüs salgını ile ilgili tüm dünyada birçok olumsuzluklar yaşandığını belirterek, bu olumsuzlukları en üst seviyede hisseden kesimin esnafın olduğunu söyledi.



Yaşanılan zorluklara bir nebze de olsa merhem olmak adına faaliyetlerini durduran esnafa 1.500'er TL hibe desteği ile kent genelindeki tüm esnaf ve ticari işletmelerin içme suyu ve atık su ücretlerinde yüzde 90 oranında indirime gittiklerini söyleyen Başkan Zolan; "Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu desteklerin yanında hükümetimizin almış olduğu kararlar da mevcut. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bunlara ilave destek kararı aldık. Bu zor günleri dayanışma içerisinde, omuz omuza yine birlikte atlatacağız inşallah. Ben şimdiden desteklerimizin esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



