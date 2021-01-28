Denizli Büyükşehir 11 ilçede karla mücadele etti

-Kar ile mücadeleden görüntü

-Çalışmalardan farklı açılarda görüntü



( DENİZLİ )- Büyükşehir ekipleri karla mücadele için hazırda bekliyor DENİZLİ



- Denizli’de beklenen kar yağışının ardından harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 11 ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla mücadele etti. Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla mücadele etti. Bu kapsamda, Çivril, Bekilli, Bozkurt, Honaz, Çardak, Buldan, Çameli, Acıpayam, Tavas, Serinhisar ve Kale ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde karla mücadele çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yolların kapanmasının önüne geçerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde kar yağışına karşı teyakkuz halinde olduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda beklediği belirtildi.



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