Denizli bir uçtan bir uca yanıyor

-Helikopterlerin su bırakması



( DENİZLİ )- Denizli’de 1 günde çıkan ikinci büyük orman yangını geniş bir alanda etkili oluyor DENİZLİ



- Denizli’nin Buldan ilçesinde dün başlayan orman yangınının ardından bugün öğle saatlerinde Tavas ilçesinde başlayan orman yangını geniş bir alanda etkili oluyor. Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınının ardından bugün saat a16.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde ikinci bir büyük orman yangını çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerinin yanı sıra devletin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte yangın için seferber oldu. Bölgede yaşayan yüzlerce vatandaş ile 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın il önce Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi istikametine yöneldi. Daha son yön değiştiren rüzgar yangının yönünün Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahallelerine çevirdi. Onlarda hektar alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Uşak’tan gelen orman ekiplerinin de yer aldığı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

