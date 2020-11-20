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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
DENİZLİ - Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ - Apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan binadan görüntüler - Tahliye edilen bina sakinlerinin görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Denizli 'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katından yükselen alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.9 itfaiye aracının kullanıldığı olayda, 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülebildi.Bu arada hasar oluşan çatı katında oturduğu belirtilen Afganlı ailenin yangından yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Çatı Katı İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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