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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Araçların geçmesinden görüntü

Sağanak Yağış Irak 

-Sisten farklı açılardan görüntü
-Kar yağışından farklı açılardan görüntü
-Bekleyen araçlardan farklı açılardan görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kentin yüksek mahallelerinde ve Denizli-Antalya karayolunda kar ve sise bıraktı. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Denizli’de gün boyu süren sağanak yağış akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Denizli-Antalya karayolunda yerini kar ve sise bıraktı. Kar yağışının başladığı noktalarda belediye ve Karayolları ekipleri hazırda beklemeye başladı.
Denizli-Antalya karayolunda etkisini arttıran ve yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek beklemesi dikkatlerden kaçmadı. (FP-MB-Y)
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