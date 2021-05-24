DENİZKURDU-2021 Tatbikatı bu merkezden yönetilecek

-Merkezdeki personelden detaylar

-Komutanlar detay

-Limandaki hazırlıklardan detaylar

-Gemilerden detay

-detay



( KOCAELİ )- DENİZKURDU-2021 Tatbikatı için hazırlanan gemilerin son hazırlıkları yapılıyor KOCAELİ



- Yarın başlayan Türkiye’nin en geniş çaplı DENİZKURDU-2021 Tatbikatının kontrol merkezi görüntülendi. Öte yandan, Gölcük Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı limanında da gemilerin son hazırlıkları yapılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikatta; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı



katılacak. Aynı zamanda tatbikatta, yaklaşık 25 bin 500 personel görev alacak. Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek. Tatbikatta amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev yer alacak. Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak. 13 gün sürecek tatbikat, Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda bulunan, ‘Tatbikat Kontrol Merkezi’nden takip edilecek. DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, kontrol merkezinde, tatbikatta yer alan unsurlarla gerçek zamanlı iletişim ve teknik alt yapının en üst seviyede tutulduğunu söyledi.



Kontrol merkezinde tatbikatın hazırlık aşamaları yönetilmeye devam ediyor. Diğer yandan, Gölcük Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’ndaki Poyraz Limanı’nda da gemilerin son hazırlıklar yapılıyor. Gemiler ve askeri personeller, tatbikat için yarın sabah saatlerinde demir alacak.

