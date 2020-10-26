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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Denizi olmayan Diyarbakır’da tekne mahsur kaldı

Denizi olmayan Diyarbakır’da tekne mahsur kaldı

Tekneden görüntü

Mahsur Kaldı Akalan 

-Teknenin alt geçitte mahsur kalması
-Tırın geri geri çıkması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da tır üstünde bulunan bir tekne, alt geçitte mahsur kaldı. Çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti.
Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde meydana geldi. Tır dorsesi üzerinde Antalya’ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı. Bölgede saatlerce mahsur akalan tır ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından tır, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti. Bu sırada çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.

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