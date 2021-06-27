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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Denizi kirletme tartışması hastanede bitti

Denizi kirletme tartışması hastanede bitti

Bekir S.'nin ambulansa bindirilişi

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden tıpa götürülürken ambulansa bindirilişi
-Polisin çanta ve çadırı araması
-polisin çevrede yaptığı inceleme
-detaylar

( ANTALYA )- Kirletme tartışması sonrası kendisini darp ettiklerini ileri sürdüğü 2 kişiyi falçatayla boğazından yaraladı ANTALYA

- Antalya'da denizi kirlettiği için uyardığı 2 kişiyi, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle boğazından falçatayla yaralayan şahıs yaşadığı çadırında polis tarafından yakalandı. Yaralı 2 kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi.İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahce Mahallesi'nde falezlerin alt kısmında kurduğu çadırda yaşayan Bekir S. (30) denizi kirlettikleri gerekçesiyle Özcan G. (30) ve Atilla A. (25) ile tartıştı. Tartışmanın ardından saat 20.00 sıralarında Bekir S.'nin bulunduğu yere tekrar gelen Özcan G. ve Atilla A., Bekir S. ile yeniden tartışmaya başladı.
Bekir S. yanında bulunan falçata ile Atilla A. ve Özcan G.'yi boğazından yaraladı. Yaralı 2 kişi 30 metrelik falezlerden kendi imkanlarıyla çıkarak hastaneye gitti. Vatandaşların yaralıları görüp ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bekir S. yaşadığı çadırda yakalandı. Bekir S.'nin polise darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Bekir S. ambulans ile önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Polis, Bekir S.'nin olay sırasında kullandığı falçatayı önce çadırı ve çantasında aradı ancak bulamadı. Ekiplerin çadır ve çadırın bulunduğu bölgede yaptığı arama da sonuç vermedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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