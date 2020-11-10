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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon lira ceza - MERSİN

Denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon lira ceza - MERSİN

- Limandaki gemilerin görüntüsü - Ekiplerin denizdeki denetimlerinden detaylar Mersin 'de denizi kirleten 23 gemiye 40 milyon lira cezaMERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 18 ayda denizi kirlettiği belirlenen 23 gemiye 40 milyon 352 bin lira ceza kesti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünce, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları sürdürüldü.Son 18 ayda, Mersin Uluslararası Limanı içerisinde yük taşıyan gemiler denetlendi.Kontroller sonucunda denizi kirlettiği belirlenen 23 gemiye 40 milyon 352 bin 421 lira ceza uygulandı.

Deniz Kirliliği Lyon Trol 

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