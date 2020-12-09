Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı

Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı

-Pelikandan ve sahilden drone görüntüleri

Kamera Yunuslar Cep Telefonu Pelikan 

- -Yavru pelikanlardan genel ve detay görüntü
- -Pelikanları cep telefonuyla çekenlerden görüntü
- -Detay görüntüler

( ANTALYA - ÖZEL - DRONE) ANTALYA

- Güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan, Antalya’nın Alanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan mola verdi. Kimsenin bulunmadığı sahile çok yakın mesafede denize inen pelikanlar görenleri şaşırtırken, bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Kuzey yarımküreye kış gelmesiyle güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan açlık ve yorgunluktan bıktın düşerek Alanya’nın Galipdere Plajı yakınlarında mola verdi. Daha önce yunusların görüldüğü sahilde bu kez pelikanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sahile çok yakın mesafede su üstünde duran yavru pelikanları görenler şaşkınlık yaşadı. Bazıları şaşkın gözlerle pelikanları izlerken bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Bir süre su üzerinde dinlenen pelikanlar daha sonra uçarak gözden kayboldu. (EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı