Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

-KOVA, SOPA VE SÜPÜRGE İLE KUTARILMAYA ÇALIŞILMASI

-KEDİNİN SUYUN İÇERİSİNDE YÜZMESİ

-SON OLARAK BALIKÇI KEPÇESİYLE KURTARILMASI

-KEDİNİN FİLEDEN ÇIKARILMASI

-HIZLA İNSANLARIN YANINDAN UZAKLAŞMASI



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da denize düşen kedi, vatandaşlar tarafından balıkçı kepçesiyle kurtarıldı.Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Korkulukları olan deniz kenarında duran kedi, dengesini kaybedince aşağı düştü. Yüksek duvarların olduğu denizden sağa sola yüzerek kurtulmaya çalışan kediyi fark eden vatandaşlar, sopa, kova ve balıkçı kepçesiyle kediyi kurtarmaya çalıştı. Kurtarmaya çalışan vatandaşlardan kaçmaya çalışan kedi, son olarak balıkçı kepçesiyle yakalandı. Denizden çıkarılan kedinin ağdan çıkmasıyla uzaklaşması bir oldu. Kediyi sağ salim kurtaran vatandaşlar da derin bir oh çekti.

