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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Denize atlar gibi karda yüzmeye çalıştılar

Denize atlar gibi karda yüzmeye çalıştılar

BALIKLAMA ATLAYANLAR

Yüzme Yarış Kahkaha Kar Yağışı 

-TEK ATLAYAN
-ARKADAŞI İLE ATLAYAN
-EL ELE TUTUŞARAK ATLAYANLAR
-FARKLI DETAYLAR

( BURSA )- Kimi tek, kimi yarışa tutundu- Görüntülerin adresi yine Orhangazi BURSA

- Bursa'da kar yağışına sevinenler ne yapacağını şaşırdı. Yine Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kar yağışının mutluluğunu yaşayanlar, denizde yüzer gibi kar birikintisinin içerisine atladı. Kimi tek atlarken, kimi ise arkadaşıyla yarışa tutundu. Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da kar yağışının sevinci farklı şekillerde yaşanıyor. Kimi camın arkasından çayını yudumlayım kar yağışının güzelliğini seyrederken, kimi ise kimsenin aklına gelmeyecek sevinçlere imza atıyor. Orhangazi'de bir araya gelen gençler çıplak vücutlarıyla yuvarlanmasının ardından, yine Orhangazi'de bir araya gelen vatandaşlar, denize girer gibi kar birikintilerinin içine atladı. Kimi tek başına dalış gerçekleştirirken, kimi ise arkadaşı ile yarış yaptı. Renkli görüntülere sahne olan anların sonun da ise arkadaşlar el ele tutuşup karın içerisine sırt üstü yatarak bitirdi. Sosyal medya da yayılan görüntüler herkes tarafından beğeni ve kahkahalarla izlendi.
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